Élaine Côté, dans la marmite de l’entraide

L’aspect de son travail qu’Élaine Côté trouve le plus difficile, chez Moisson Québec, c’est celui du financement. « C’est constant, c’est beaucoup d’énergie qui n’est pas investie dans notre mission première, mais qu’on n’a pas le choix de faire pour être capable de continuer, souligne-t-elle. Je dis souvent que Moisson Québec est un colosse aux pieds d’argile. On aide 123 organismes, 36 000 personnes au moins chaque mois dépendent de notre travail, et à hauteur d’environ 73 %, c’est de l’autofinancement, ce qui est énorme. Donc si une seule activité ne fonctionne pas, on n’est pas capable de répondre. Pour moi ce n’est pas normal. Je ne voudrais pas que l’état finance à 90 %, on s’entend, mais quand on pense qu’il ne finance qu’à 5 % environ, ce n’est pas assez. »

L’armée de bénévoles (plus de 150 réguliers) qui appuie son équipe de 18 employés chez Moisson Québec fascine Mme Côté. « Je les appelle les travailleurs de l’ombre, parce que ce ne sont pas eux qui donnent directement l’aide alimentaire, mais ils s’arrangent pour que les denrées soient distribuées directement aux organismes. » Ceux-ci, dont plusieurs retraités, reviennent semaine après semaine, deux ou trois jours par semaine, et s’investissent dans la mission de Moisson Québec corps et âme. « Ils veulent faire une différence et ils sont là pour ça. On a une belle gang, et pour les employés et pour moi, de voir aller ces bénévoles, c’est de l’or. » Ce dont Mme Côté est le plus fière aujourd’hui, par rapport à Moisson Québec, c’est d’ailleurs d’avoir réussi à bâtir une équipe aussi engagée. « Je suis une fille d’équipe. »