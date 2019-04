Un homme de 20 ans blessé dans une grave sortie de route à Saint-Georges de Beauce

Un passager de 20 ans a été gravement blessé dans une violente sortie de route, dans la nuit de samedi à dimanche, à Saint-Georges.

L’accident s’est produit vers 3 h 45 sur la 4e Avenue dans la municipalité beauceronne.

«Selon les premières constatations, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe. Le véhicule aurait fait au moins un tonneau», relate Hélène Nepton, porte-parole à la Sûreté du Québec.

Les policiers soupçonnent que le conducteur âgé de 19 ans pourrait avoir eu les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. Une prise de sang a été demandée. Il a subi des blessures mineures, tout comme le passager de 20 ans qui l’accompagnait à l’avant.

À l’arrière, un homme de 20 ans a été plus sévèrement blessé. Il a été transporté à l’hôpital où, heureusement, on ne craindrait pas pour sa vie. Le passager était coincé dans l’automobile et des pinces de désincarcération ont été nécessaires pour le tirer de sa fâcheuse position.