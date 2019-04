«La Voix»: de la télé à la scène

Le phénomène télévisuel de l’hiver à TVA va se transposer sur scène, l’été prochain, avec un spectacle original baptisé La Voix Expérience.

Contrairement aux précédentes tournées de La Voix, le metteur en scène et directeur artistique, Jean-François Blais, souhaite offrir une proposition différente.

«Je veux transporter l’esprit d’un studio de télé sur scène, a-t-il indiqué. J’aimerais que les gens se sentent dans la salle comme dans un studio, qu’ils aient accès aux coulisses, qu’ils entendent le trafic de régisseurs, qu’il y ait une caméra sur scène et en coulisses... On aura aussi des projections, des vidéos. Je vais aller chercher des grandes chansons qui nous ont marqués durant la saison de La Voix, mais on va aussi avoir des medleys de chansons différentes, et beaucoup de choses originales.»

Les candidats qui participeront à ce spectacle seront piochés parmi tous ceux qui ont participé aux directs. «Je vais choisir un bassin de candidats qui sont faits pour ce spectacle, car ça me prend de la polyvalence, de tous les styles... Des invités spéciaux viendront également agrémenter le spectacle de temps en temps.»

Plusieurs éléments du décor de l’émission vont avoir leur place dans le spectacle, y compris les fameux fauteuils rouges des coachs. «J’aimerais qu’il y ait la participation spéciale de la chaise rouge. C’est un incontournable et ce serait le fun qu’on puisse en avoir une.»

Le spectacle La Voix Expérience sera en résidence au Capitole de Québec, du 14 au 31 août, et au théâtre Saint-Denis, du 4 au 8 septembre.