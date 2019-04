Le chanteur de Marillion parle de lui dans un livre

« L’entrevue était amicale et plaisante. Nous avons été interviewés par Michel, que j’ai immédiatement reconnu. Pas étonnant, il dit qu’il nous a vus plus de 70 fois. Il nous suit partout dans le monde. Incroyable... et quel homme attentionné – toujours affectueux, mais toujours respectueux et jamais envahissant (“in yer face”) », écrit-il.

« Pas longtemps après, se remémore-t-il, ils étaient en concert à Chicago et j’y suis allé avec mon conjoint. Comme on fait souvent, on attendait dehors pour voir les gars en jasant avec d’autres fans. À un moment donné, le directeur de tournée est sorti, il m’a regardé et a dit mon nom. Et quand H (le surnom de Steve Hogarth) m’a vu, il nous a fait l’accolade. Le directeur de tournée nous a ensuite donné des passes pour aller en coulisses à tous les shows qu’on allait voir dans la tournée. »