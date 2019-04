Le dernier des Mohicans

Oui, je sais, je fais de « l’appropriation culturelle » en utilisant le mot Mohican pour parler de Gilles Proulx, un Québécois blanc de souche (catholique, plus que quinquagénaire et hétérosexuel par-dessus le marché, comme si ses trois premiers crimes n’étaient pas suffisants).

Deuxième raison, plus importante : je me fous du concept bidon « d’appropriation culturelle », que je trouve absurde.

Je vais continuer d’utiliser les expressions « file indienne », « pow-wow » et « été indien ». Et à dire que Robert De Niro porte un Mohawk à la fin de Taxi Driver.

Alors que la plupart des Montréalais baissent les bras et haussent les épaules devant le recul du français à Montréal, trouvant que le « Bonjour Hi » est finalement pas si mal, plutôt cool et bien plus moderne que le vieux « Bonjour » unilingue et exclusif, Gilles Proulx, lui, continue de résister de toutes ses fibres et de tout son être devant la bilinguisation de la deuxième ville francophone du monde.