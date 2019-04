Le soleil à la rescousse

« On est plus confiants aujourd’hui. Jeudi, on ne l’était vraiment pas, confie le maire Daniel Dion. On prévoyait 90 mm de pluie, ça aurait été catastrophique. Finalement, il en est tombé environ la moitié. Les canaux qu’on a creusés ont été capables d’encaisser. »

« L’embâcle diminue en épaisseur et il pourrit. Un embâcle dangereux est bleu marin, noir. Quand il commence à changer de couleur, ça devient du sel plus que de la glace et l’eau se fraye un chemin. Plus l’eau passe, plus le chemin s’élargit », explique le directeur du centre d’expertise en gestion des risques d’incidents maritimes au ministère de la Sécurité civile, Éric Houde.