Les Blues ont su faire les ajustements

Un peu à l’image de leur saison, les Blues de St. Louis ont effectué quelques modifications qui ont rapporté gros durant leur série de premier tour contre les Jets de Winnipeg, qu’ils ont remportée 4 à 2.

Constatant les difficultés éprouvées par le trio formé de Brayden Schenn, Ryan O’Reilly et Vladimir Tarasenko, l’instructeur-chef Craig Berube n’a pas hésité à remanier ses lignes d’attaque. Il a ainsi placé David Perron en compagnie d’O’Reilly et de Tarasenko, tandis que Schenn s’est retrouvé aux côtés de Jaden Schwartz et d’Oskar Sundqvist.

Le résultat? Schwartz a inscrit les quatre derniers filets des siens, réalisant un tour du chapeau dans la victoire de 3 à 2 des siens, samedi, ce qui a confirmé la présence des Blues au deuxième tour éliminatoire.

«Nous avons joué un peu avec les trios cette année. Les gars sont familiers avec plusieurs joueurs différents, a commenté Schwartz au site NHL.com. Schenn aime évoluer au centre. Il est très bon à l’aile également, mais il aime transporter la rondelle en zone neutre, tout en étant efficace défensivement. Sundqvist est aussi un bon pivot et les deux sont très responsables.»

Répliquer à l’ennemi

Habitués à rebondir en 2018-2019, les Blues n’ont jamais abandonné, même après avoir vu les Jets combler un retard de 2 à 0 dans la série. Au cours du cinquième affrontement de celle-ci, ils ont fait fi de la foule hostile au Manitoba pour effacer un déficit de deux buts au troisième engagement, gagner la rencontre et reprendre le contrôle pour de bon.

St. Louis a ainsi remporté ses trois parties à l’étranger, ce qui n’est pas anodin.

«Nous avons seulement dirigé des rondelles au filet et nous avons trouvé le moyen d’être efficaces. Dès le premier match, nous avons été très bons. Nous avons pu répondre rapidement et dans le duel suivant, nous avons continué d’être tenaces et de garder les choses simples», a expliqué Patrick Maroon.

Pendant ce temps, le gardien Jordan Binnington a poursuivi son bon travail en dépit de quelques ennuis, particulièrement dans le troisième affrontement de la série. Certes, les partisans des Jets ont tenté de le déconcentrer en le narguant, mais la recrue s’est ressaisie et a eu le dessus sur son vis-à-vis Connor Hellebuyck.

«Il est en contrôle depuis un bout de temps. Mentalement, il ne sort jamais de sa bulle. Il reste calme, tout comme notre équipe. On parle d’ailleurs de cela tout le temps. Des hauts et des bas surviendront, donc il faut savoir composer avec ça. C’est exactement ce qu’il a fait», a affirmé Berube.