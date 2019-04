Les Hurricanes doivent retrouver leurs esprits rapidement

Insatisfaits au plus haut point du cinquième match de leur série face aux Capitals de Washington, samedi, les Hurricanes de la Caroline savent qu’ils n’ont plus droit à l’erreur, mais il faudra plus de vigueur et de volonté pour espérer surprendre les champions en titre de la coupe Stanley.

Les hommes de l’entraîneur-chef, Rod Brind’Amour, ont été bousculés, voire piétinés, par une équipe nettement plus rigoureuse qu’au cours des deux rencontres précédentes. En écrasant la Caroline 6 à 0, les Capitals ont lancé un message fort: ils constituent la formation à battre dans la Ligue nationale.

«Chaque homme dans ce vestiaire doit se battre un peu plus pour solidifier notre jeu. Cela n’a pas été le cas dans le dernier affrontement et ç’a paru», a affirmé le vétéran Jordan Staal au quotidien The News & Observer.

«Ils voulaient le match plus que nous», a admis le joueur d’avant, Justin Williams, à propos des «Caps».

Son instructeur n’a d’ailleurs pas été impressionné par l’effort des siens et exige une amélioration immédiate, faute de quoi, la saison se terminera lundi soir.

«Je n’ai pas vu venir cette dégelée arriver. Nous avons été mauvais du début à la fin. C’est difficile d’identifier un joueur ayant livré une bonne performance», a de son côté expliqué Brind’Amour. «À ce stade de l’année, nous avons besoin de chacun à bord. Là, pour une raison que j’ignore, nous étions tous en arrière du jeu. Le pointage est un bon indicatif de la rencontre.»

«Nous n’étions visiblement pas prêts. Bien, il y a de nouveaux joueurs dans la formation et d’autres impondérables, mais nous n’avons définitivement pas égalé le niveau d’intensité de l’adversaire, ce qu’on doit s’assurer de corriger en séries.»

La chaîne TVA Sports diffusera le sixième duel de la série lundi à 19 h.