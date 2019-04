[PHOTOS] Une rare maison en bois vieille de 200 ans à vendre à Manhattan pour 12 M$

L’une des plus vieilles résidences ancestrales du quartier de West Village, dans Manhattan, a été mise en vente pour la rondelette somme de 12 millions $ américains.

Située au 17 Grove Street, la maison a été construite en 1822, puis un troisième étage a été ajouté en 1870. La résidence inclut également une deuxième adresse, au 100 Bedford Street.

Les maisons en bois comme celle-ci sont de véritables perles rares dans le monde de l’immobiliser new-yorkais et peuvent valoir des millions de dollars. La plupart des maisons originales du West Village ont été détruites dans une série d’incendies qui a ravagé Manhattan en 1776, 1835 et 1845, forçant l’arrondissement à bannir la construction de maisons en bois, contribuant aujourd’hui à leur rareté.

La maison comprend des éléments historiques uniques, comme une trappe possiblement utilisée pour cacher des esclaves en fuite grâce au chemin de fer clandestin (underground railroad, en anglais), selon la courtière immobilière Jane Beal.

La maison était également liée par un tunnel au bar clandestin Chumley’s durant la prohibition, une institution toujours ouverte aujourd’hui.

Dans les années 1980, la maison a appartenu à Ken Handler, le fils de la cofondatrice de la compagnie Mattel, Ruth Handler, et celui dont le prénom a été utilisé pour désigner l’iconique figurine masculine de la famille Barbie.

La résidence a ensuite été détenue par le producteur télévisuel Don Taffner, qui est notamment derrière la série «Three’s Company» aux États-Unis. C’est aujourd’hui sa fille, Karen Taffner Butler, qui en est la propriétaire.

La maison de trois étages possède quatre chambres, six toilettes et onze pièces au total. Malgré son cachet historique avec ses boiseries et ses murs de briques apparentes, la résidence a été rénovée pour y accueillir des améliorations technologiques comme un système d’air central et un ascenseur.