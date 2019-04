[PHOTOS] La Beauce durement touchée par les inondations

Avec 883 résidences inondées et des centaines d’évacuations, la Beauce est la région la plus touchée par les inondations que connaît la province.

La situation est particulièrement alarmante à Sainte-Marie et à Scott, où les résidents sont nombreux à recourir à des embarcations pour pouvoir se déplacer.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Bateaux, zodiacs et canots sillonnent les rues, alors que les panneaux d’arrêt-stop sont pratiquement recouverts par les eaux. La voie ferrée est complètement submergée.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Les évacuations se poursuivent tandis que l’eau atteint des zones qui n’étaient même pas considérées comme inondables.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Un court répit

Les 5 mm de pluie tombés dans la nuit de samedi ont permis aux autorités de respirer un peu.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Néanmoins, la température plus chaude et ensoleillée du samedi provoque la fonte des neiges, ce qui pourrait contribuer à faire gonfler la rivière Chaudière une fois de plus.

Sous surveillance

Ce dimanche matin, les autorités se rencontraient pour dresser l’état de la situation.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Des militaires sont attendus en après-midi pour prêter main-forte aux Beaucerons.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Photo TVA Nouvelles

Photo TVA Nouvelles

Photo TVA Nouvelles