Quatre adolescents perdent la vie dans un accident au Nouveau-Brunswick

MIRAMICHI, N.-B. | Quatre adolescents, deux garçons et deux filles, ont perdu la vie dans un accident à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, tard samedi soir.

À 22 h 36, les secours ont été appelés à se rendre sur la rue Nelson, à l’angle de la route 118, pour un accident impliquant un véhicule.

«Le véhicule a quitté la route et s’est retrouvé à l’envers dans de l’eau profonde», a expliqué la police dans un communiqué.

Les quatre occupants du véhicule ont été transportés d’urgence à l’hôpital, où ils ont succombé à leurs blessures.

L’identité et l’âge des adolescents n’ont pas été dévoilés. La cause de cette sortie de route n’a pas davantage été précisée. La police a cependant indiqué que plus d’informations seront dévoilées en après-midi vers 14 h 30.

Des experts en scène de collision ont été déployés sur place pour tenter de faire la lumière sur cet accident.