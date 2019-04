Rugby: l’équipe canadienne décorée d’or au Japon

Pour la première fois depuis février 2017, les joueuses canadiennes de rugby à sept ont grimpé sur la plus haute marche du podium d’une étape des Séries mondiales en remportant l’or, à Kitakyushu, au Japon.

À la suite d’un affrontement chaudement disputé et une fin de rencontre spectaculaire, le Canada a vaincu l’Angleterre 7 à 5. Bianca Farella, Karen Paquin et leurs coéquipières tiraient de l’arrière 5 à 0 jusqu’à la dernière séquence de la partie, où elles étaient en possession du ballon. Elles ont remonté le terrain et la capitaine Ghislaine Landry a terminé l’action en marquant entre les poteaux. Celle-ci a ensuite réussi le converti.

«Ç’a demandé du caractère et une grande confiance collective. C’est définitivement un effort d’équipe», a fait savoir Paquin.

Les Canadiennes ont signé six victoires en autant de parties pendant la fin de semaine. Après avoir vaincu l’Espagne, la Chine et l’Australie, samedi, la formation nationale a disposé de la Russie 17 à 14 en quart de finale. En demi-finale, elle a rapidement pris l’avance sur les Américaines pour avoir le dessus 24 à 12.

Cette victoire du Canada a permis au pays de décrocher sa troisième médaille du calendrier. Plus tôt durant les Séries mondiales, les joueuses avaient remporté le bronze à Glendale et l’argent à Dubaï, avant de se classer cinquièmes, à Sydney.

Bon retour

Sur une note individuelle, Paquin est satisfaite de son retour au jeu, elle qui a cumulé 15 points.

«J’avais très peu d’attentes. Il y a évidemment du polissage à faire, mais je suis très contente pour un premier tournoi, a confié l’athlète de Québec. Je souhaite travailler sur des éléments ici et là, ce qui n’est pas surprenant puisque ce sont tous des aspects que j’avais moins travaillés en situation de jeu.»

Encore une fois, la Montréalaise Bianca Farella a joué un rôle important en totalisant 30 points durant le tournoi. Elle occupe présentement le premier rang pour les essais marqués cette saison avec un total de 24.

La prochaine étape des Séries mondiales aura lieu les 11 et 12 mai, à Langford, en Colombie-Britannique.