Un candidat se fait voler le show par sa grand-mère pour une deuxième fois à La Voix

Dimanche soir à La Voix, Rick Pagano s’est mérité une place pour la demi finale qui aura lieu dimanche prochain. Bravo!

Il n’y a pas juste son interprétation émouvante du classique moderne Somewhere Only We Know de Keane à retenir, mais aussi la présence de la nona du candidat qui est venu voler le show... encore!

En effet, Mme. Pagano avait retenu l’attention pour une première fois alors que son petit-fils avait remporté son duel contre Kelly-Ann Martin. Elle s’était alors ruée sur scène pour distribuer une tournée de câlins à son petit-fils et aux coachs.

Ce soir, elle a récidivé alors que Charles Lafortune a annoncé que Rick Pagano poursuivait l’aventure. Transportée par la fierté, elle s’est encore une fois «garochée» sur son nipote ainsi que sur Charles et les coachs.

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Hon.