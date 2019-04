Une «pause» de la pluie de 2 jours au programme

La grande région de Québec et ses environs auront droit à un bref répit de précipitations, lundi et mardi, un repos qui devrait être salutaire pour les rivières toujours sous haute surveillance.

Après la pluie continue des derniers jours, dame Nature devrait s’adoucir durant au moins 48 heures. « Les résidents vont avoir droit à un peu de répit, une petite pause. Les précipitations ne seront de retour que dans la nuit de mardi à mercredi », indique la météorologue d’Environnement Canada, Annabelle Fillion.

Les températures devraient osciller autour de 10 °C pour ces deux jours de douceur, où les nuages et le soleil s’échangeront tour à tour leur place dans le ciel.

Stabiliser les rivières

Pendant ce temps, les cours d’eau qui tiennent en haleine des riverains aux quatre coins du Québec devraient en profiter pour se vider quelque peu. « Il devrait y avoir de la fonte, mais au moins, pas de précipitations », relève la météorologue.

Le mercure doux en journée et près du point de congélation durant la nuit devrait ainsi aider à stabiliser les rivières. Une fonte relativement lente et contrôlée représente d’ailleurs la solution idéale pour les prochains jours, selon le directeur du centre d’expertise en gestion des risques d’incidents maritimes au ministère de la Sécurité civile, Éric Houde.

« C’est déjà en train de se placer, souligne-t-il. Ça va dépendre où le système va passer. C’est un gros bassin versant. On attend de voir. Plus on a de journées d’ici le prochain épisode de pluie, plus c’est intéressant pour nous parce que la fonte s’accentue et l’eau passe, ce qui fait fondre le couvert de glace. »

Encore de la pluie

Ce bref intervalle aux saveurs printanières prendrait fin très tôt mercredi, précise Annabelle Fillion. À compter de ce moment, jusqu’à 40 mm de pluie tomberont sur la région, mais sur une période de 48 à 72 heures.

« Ça va être un système plus faible que ce qu’on a connu le week-end dernier. Les précipitations devraient être moindres », rassure la météorologue.

Les Québécois devront par ailleurs s’armer de patience avant de siroter leur boisson favorite sur une terrasse sous un chaud soleil. La journée de dimanche n’aura été qu’un autre avant-goût de l’été, selon Mme Fillion.

« Le printemps ne se présente pas avec les bras grands ouverts, il est gêné. La fin du mois d’avril devrait encore être assez froide », prévoit-elle.

