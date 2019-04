14 choses que les personnes anxieuses vivent au quotidien

Chaque personne anxieuse vit son anxiété différemment, qu'elle soit à petite ou grande échelle.

Avec le temps, certains trucs nous aident à vivre avec son anxiété et même à l’accepter. On comprend finalement d’où proviennent certains comportements. On devient tranquillement plus indulgent et patient avec nous-mêmes, allant même jusqu’à en rire.

Voici donc, avec une touche d’humour, 14 choses que seules les personnes anxieuses comprendront

1. Se demander s’il est mieux de partir 15 minutes plus tôt, pour éviter le stress d’être en retard, ou 15 minutes plus tard, pour éviter de faire du small talk

C’est en effet tout un dilemme.

2. Sur-analyser une situation et ensuite sur-analyser le fait que vous venez de sur-analyser ladite situation.

Ça devient compliqué, oui, mais c’est exactement ça que c’est.

3. Même si vous avez vérifié 200 fois, vous vous demandez encore si vous avez bien barré la porte et fermé votre fer plat

Eh oui, vous l’avez bien fermé. Désolée de vous l’avoir rappelé.

4. Si quelqu'un prend plus de cinq minutes pour accepter votre demande d'ami sur Facebook, cela signifie qu'il vous déteste

« Imagine s'il ne m’accepte jamais et qu'on se croise et qu'il y a un malaise entre nous!!!»

5. Vous googlez toujours vos symptômes, en sachant très bien que vous finirez par penser que vous êtes sur le point de mourir

Tout le monde sait qu’il ne faut pas le faire, mais vous, vous le faites quand même.

6. Vous avez besoin d’un petit moment pour bien comprendre quand les plans changent dernière minute

«Ce n’est pas tout le monde qui a une capacité d’adaptation optimale, laissez-moi assimiler les infos.»

7. Vous vous faites des scénarios pour tout, qui n’arriveront tout simplement jamais

Et ça, c’est toxique. Arrêtez!

8. Vos journées de congé constituent à penser à toutes les choses que vous devriez faire au lieu de prendre une journée de congé

Si vous pensiez qu’il était impossible de stresser en regardant The Office, et bien oui!

9. Essayer de comprendre comment les gens pas stressés et calme arrivent à vivre leur vie

Sont-ils des extraterrestres ou des superhéros ou quoi?

10. Chaque fois que votre patron veut vous parler, vous vous dites qu’il va vous renvoyer

Même s’il vous répète qu’il est satisfait de votre travail toutes les semaines.

11. Aller au lit de bonne heure pour être en forme et finir par penser à la niaiserie que vous avez faite le 17 novembre 2014 à 14h58

Angoisser à ce moment en se demandant ce que les gens ont bien pu penser, alors qu’ils ont clairement oublié depuis des lustres.

12. Vous ne pouvez pas entendre des gens chuchoter et rire sans supposer qu'ils parlent dans votre dos

Même les inconnus....qui ne vous regardent pas...

13. Quand vous essayez de respirer comme tout le monde dit de faire, mais que ça vous rend finalement encore plus anxieuse

Vous savez pertinemment que ça va passer malgré tout.

14. Quand les gens vous disent d’arrêter d’être anxieuse en pensant que ça va réellement vous aider

« Ah merci de me dire d’arrêter d’être anxieuse, je n'y avais pas pensé. Voilà, c’est réglé! »

