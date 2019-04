BEAUDIN, Paulette



À Québec le 11 avril 2019 à l'âge de 74 ans, s'est éteint dame Paulette Beaudin. Elle était la douce moitié et la complice des 51 dernières années de monsieur Guy Hamelin et la maman bien-aimée de Guylaine.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h30 à 15h30.Elle laisse dans le deuil son époux Guy Hamelin; sa fille Guylaine (Camille Lapierre); ses frères et sœurs: Françoise (feu Réal Roy), Paul (Cécile Dignard), Donald (Sara Boufalja), Edmond, feu Fernand (Gyslaine Gauthier), feu Alexina (Claude Morency), Doris (Richard Bisson), Ginette (Jocelyn Darveau), Johanne (Gilles Jobin), feu Aurèle, feu Carmelle (feu Robert Plamondon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamelin: Armande (Lucien Robitaille), Lisette (feu Prime Racine), feu Claude (Claudette Michaud), Yvon, Denis (Louise Bélanger), feu Gilles, feu Hervé; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 5e et 8e étage (soins palliatifs) de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc Téléphone : 418 527-0075, courriel : information@prqca.ca Site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.