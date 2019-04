COURCY, Line



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 16 avril 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Line Courcy, conjointe de monsieur Roger Bouchard, fille de feu monsieur Omer Courcy et de feu dame Fernande Giguère (feu Rachel Gernier). Elle demeurait à Québec.de 18 h à 20 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Roger; sa fille Isabelle Lamothe (Steve Légaré); ses petits-enfants : Roxanne Légaré et Christian Légaré; ses frères : Richard Courcy (Monique Ouellet), Réal Courcy (Patricia Giovannetti) et Michel Courcy, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Louise Provencher, oncologue, ainsi que tout le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement du 3ème et du 4ème étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, bur 1705, Montréal (Qc) H3B 3Z7, tél :1 877 990-7171.