ATP: Félix Auger-Aliassime près du top 30 mondial

Félix Auger-Aliassime a grimpé de deux places au classement de l’ATP mis à jour lundi et pointe au 31e rang mondial.

Le jeune homme de 18 ans a atteint le deuxième tour du tournoi de catégorie Masters de Monte-Carlo, la semaine dernière. Il a été défait par l’Allemand Alexander Zverev, troisième mondial.

Cette semaine, le Québécois est en action au tournoi sur terre battue de Barcelone, où il est la 16e tête de série.

Les Canadiens Milos Raonic (16e, en baisse d'une place) et Denis Shapovalov (20e) se trouvent dans le top 20 mondial.

Chez les femmes, Bianca Andreescu (23e) et Eugenie Bouchard (81e) sont les deux seules Canadiennes dans le top 100 mondial.

Rebecca Marino (198e) et Leylah Annie Fernandez (379e) ont perdu respectivement 14 et trois places. Elles ont participé à une rencontre de barrage du Groupe mondial de la Fed Cup samedi et dimanche, perdue 4 à 0 devant la République tchèque.