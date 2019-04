Comment aider notre fils avec ses problèmes de couple?

Il vous est arrivé souvent au cours des derniers mois de publier des lettres de femmes trompées. Mais jamais je n’ai lu de lettres d’hommes trompés dans votre Courrier, alors que c’est ce qui arrive dans notre famille. Notre fils qui est le papa d’une petite fille de quatre ans a découvert il y a quelques mois que sa conjointe, et la mère de son enfant, l’avait trompé. Il l’a appris non pas parce qu’elle l’a mis au courant, mais bien parce que dans le milieu commercial où ils travaillent tous les deux, tout finit par se savoir. Comme ils sont engagés ensemble dans de grosses dépenses pour des commerces qu’ils ont mis sur pied, vous imaginez les difficultés à venir.

Cette fille que nous connaissons depuis longtemps, et que nous aimions mon mari et moi comme notre propre enfant, a commis l’impardonnable. Mais notre garçon, bonne pâte, lui pardonne. Ce que je trouve assez singulier, même si mon mari fait mine de le comprendre. Elle lui a demandé pardon. Elle jure que ce n’est qu’un accident de parcours qui ne se reproduira plus. Sauf que moi je ne la crois pas.

Je la crois d’autant moins que mon fils est dévasté depuis plusieurs mois, qu’il a perdu une dizaine de livres, qu’il ne dort plus et qu’on le sent constamment sur le qui-vive, à l’affût de ce qui pourrait venir à jamais détruire un bonheur qu’il a si chèrement gagné. Il vient souvent à la maison pour nous déverser sa peine et ses soucis. Mon mari a accepté de l’aider financièrement, mais il refuse de s’immiscer dans sa vie de couple sous prétexte que ça ne nous regarde pas. Alors que moi je pense qu’il faut l’aider à voir clair dans sa situation pour ne pas se faire avoir complètement par cette fille. Le pire selon moi, c’est qu’il affirme l’aimer encore. Je n’en reviens juste pas !

M.P.

Votre fils est un adulte majeur et vacciné, et vous n’avez pas à vous mêler de sa vie privée, même s’il vous en parle, et même s’il vous demande conseil. Votre mari a adopté la bonne attitude à cet égard et vous devriez l’imiter. Incitez-le plutôt à dresser le bilan de sa situation, tant sur le plan affectif que matériel, pour bien en dessiner les contours et y voir plus clair. C’est d’autant plus important de peser le pour et le contre qu’il affirme aimer encore sa compagne, malgré l’accident de parcours, et qu’une petite fille subit et continuera de subir les conséquences des relations entre ses parents. Seule une personne neutre, telle un(e) psychologue, pourrait l’aider à se faire une tête dans les circonstances.