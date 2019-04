Inondations: des signes encourageants pour la Beauce

La situation s’améliore en Beauce, où le débit de la rivière Chaudière est à la baisse depuis dimanche, mais ailleurs au Québec, plusieurs autres cours d’eau menacent toujours de provoquer des inondations.

En date de lundi, 8 h 30, le ministère de la Sécurité publique dénombrait 2379 résidences inondées à l’échelle de la province, dont quelque 2000 uniquement dans la région de Chaudière-Appalaches. Au moins 1500 personnes ont également été évacuées un peu partout au Québec.

Photo Agence QMI, Steve Poulin

«Présentement, la rivière [Chaudière] est à la baisse», s’est cependant réjoui le porte-parole de la Sécurité publique, Éric Houde, sur les ondes de LCN, lundi.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

«Il y a une baisse significative qui est intéressante pour les citoyens et qui s’est amorcée [dimanche]. [...] Les pires niveaux ont été atteints et on s’en va vers une baisse du cours d’eau», a-t-il ajouté.

Ce n’est cependant le cas pour la municipalité de Rigaud, en Montérégie, où la crue des eaux devrait être à son plus fort mercredi, en raison de précipitations et de la fonte des neiges dans le nord de l’Outaouais.

«Ça continue de monter [à Rigaud]. Les autorités municipales sont très bien préparées et les citoyens aussi», a indiqué M. Houde.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

En Outaouais, «il y a une hausse encore», mais on ne devrait pas atteindre l’intensité des débits du printemps 2017, a-t-il ajouté.

Quant au lac Saint-Pierre, entre Sorel-Tracy et Trois-Rivières, «on a déjà dépassé les niveaux de 2017», a fait remarquer le porte-parole de la Sécurité publique.

Par contre, peu importe la région, «la différence avec 2017, c’est le niveau de préparation des municipalités, des citoyens», a expliqué M. Houde.