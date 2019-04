Jaden Schwartz enfin récompensé pour son travail

Après avoir connu une saison et un début de séries difficile, Jaden Schwartz a été un des principaux architectes des deux dernières victoires des Blues de Saint-Louis contre les Jets de Winnipeg.

L’attaquant de 26 ans a inscrit son premier filet des éliminatoires dans le match numéro 5 de la série de premier tour contre les Jets, remporté 3 à 2 par les Blues. Plus important encore, il a marqué les trois buts des siens, deux jours plus tard, pour éliminer les Jets et passer à la ronde suivante.

«Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne débloque», a dit le défenseur Alex Pietrangelo, à propos de son coéquipier, au site de la Ligue nationale de hockey [LNH]. «Il a obtenu plusieurs chances; même quand il ne marque pas, il est très efficace. Quand les choses commencent à fonctionner pour lui, il est beau à voir aller.»

Schwartz s’est contenté d’une récolte de 11 buts, sa plus faible en carrière dans une saison complète, et de 25 mentions d’aide pour 36 points en 69 matchs en 2018-2019. Il n’avait réalisé qu’une passe décisive au cours des quatre premiers duels de la série contre les Jets avant d’exploser lors des affrontements 5 et 6.

«C’est plaisant de pouvoir aider l’équipe», a dit Schwartz. «Nous comptons sur plusieurs joueurs capables d’élever considérablement leur niveau de jeu. C’est pourquoi nous connaissons autant de succès.»

«Je me sentais mal pour lui»

Les ennuis que Schwartz, un choix de première ronde des Blues en 2010, ne sont pas passés inaperçu auprès de ses coéquipiers.

«Je me sentais mal pour lui», a reconnu Patrick Maroon. «C’est un marqueur de 25 buts dans la LNH et il va y arriver de nouveau. Il va peut-être même en inscrire 30. Les bons joueurs connaissent des moments difficiles parfois et malheureusement, c’est ce qui lui est arrivé cette saison.»

«Si vous l’avez regardé jouer, vous avez vu qu’il se donnait à 100%», a poursuivi Maroon. «Il est récompensé pour son énergie et pour la façon dont il joue tous les soirs. Il est très important pour cette équipe.»