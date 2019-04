Journaliste tuée en Irlande du Nord: la Nouvelle IRA admet sa responsabilité

La Nouvelle IRA, groupe républicain dissident luttant pour la réunification de l’Irlande, a admis mardi sa responsabilité dans la mort de la journaliste Lyra McKee, tuée par balle lors d’affrontements à Londonderry, dans une déclaration au quotidien The Irish News.

La Nouvelle IRA a présenté « ses sincères et entières excuses à sa partenaire, à la famille et aux amis de Lyra McKee pour sa mort », selon le site de The Irish News qui affirme avoir reçu une déclaration contenant un message codé de la part du groupe dissident.

Cette jeune femme de 29 ans a été « tragiquement » tuée jeudi soir alors qu’elle se « tenait à côté des forces ennemies », a justifié la Nouvelle IRA en évoquant des forces de l’ordre « lourdement armées », qui auraient « provoqué les émeutes » précédant la mort par balle de la journaliste.

Ce drame rappelle les heures sombres des « Troubles » qui ont déchiré la province britannique de l’Irlande du Nord pendant trois décennies.

Opposant républicains nationalistes (catholiques), partisans de la réunification de l’Irlande, et loyalistes unionistes (protestants), défenseurs du maintien dans la Couronne britannique, ces violences avaient fait quelque 3.500 morts avant de prendre fin grâce à l’accord du Vendredi saint de 1998. Cet accord avait imposé un retrait des forces britanniques et le désarmement de l’Armée républicaine irlandaise (IRA).

Mais, à l’instar de la Nouvelle IRA, des républicains dissidents, luttant pour la réunification de l’Irlande, y compris par la violence, restent actifs.