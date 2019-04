Le défi d’une carrière

« Eddie Hearns (le promoteur de Whyte) avait bien aimé mon duel contre Bryant Jennings et il cherchait un bon adversaire pour son poulain, a raconté Rivas, lundi, au gymnase Sherbatov. Je suis content d’obtenir ce type de défi et c’est un rêve qui se réalise.

« Le repos et les traitements de physiothérapie m’ont fait le plus grand bien, a mentionné le pugiliste. Je suis maintenant à l’aise. Je n’ai aucune inquiétude par rapport à mon prochain camp d’entraînement.

Le Cubain était en pleine ascension, en 2017, au moment où il s’est fait attraper. Il avait écopé d’une suspension d’un an par la WBA et d’une amende du WBC. Malgré tout, Ortiz s’était retrouvé dans un combat de championnat du monde après une victoire facile contre Daniel Martz à son retour dans le ring.

« On voit qu’on en prend de plus en plus, a-t-il souligné. On a passé l’époque où tout le monde pouvait passer sous le radar. À ce moment-là, on en suspectait plusieurs de consommer, de prendre des produits dopants.