Les Leafs ne changeront rien à leur recette

Malgré une défaite décevante à domicile au moment où ils pouvaient éliminer les Bruins de Boston, dimanche, les joueurs des Maple Leafs de Toronto sont prêts à retrousser leurs manches et à diriger leur attention sur le septième match de leur série de premier tour.

Certes, ils souhaitent avant tout connaître un meilleur départ que celui ayant mené à une défaite de 4 à 2 dans le sixième duel de la confrontation. Après deux périodes, Boston dominait 30 à 15 au chapitre des lancers et a conclu la partie avec un avantage de 41 à 24.

«Il faut rester concentré sur les trucs habituels et se préparer de la même façon», a commenté le défenseur Ron Hainsey aux médias, lundi, à la veille de l’affrontement ultime. «On doit surtout garder l’adversaire à l’extérieur de notre territoire; c’est la meilleure façon de l’arrêter. Dernièrement, on a accompli du bon boulot à cet effet, mais même si nous avons limité leurs occasions de marquer, ils ont inscrit deux buts en première période, dimanche.»

«On se sent à l’aise, d’autant plus qu’on a obtenu du succès dans leur édifice depuis le début de la série», a ajouté l’arrière Jake Muzzin, tout en insistant sur l’importance de la discipline, un aspect ayant fait défaut dans le camp torontois ce week-end. «Pour le reste, nous devons savourer le moment et prôner la même attitude. Il faut gagner un match. [...] Beaucoup de gens et d’équipes aimeraient être à notre place. Il s’agit d’une septième rencontre de série et vous souhaitez vivre cette expérience.»

Une opportunité

La troupe de Mike Babcock tentera de venger son élimination de l’an dernier aux mains des Bruins, qui l’avaient également emporté au TD Garden dans un septième duel en ronde initiale. Aussi, le déroulement des événements en 2019 ne devrait pas en surprendre plusieurs, d’après l’entraîneur-chef.

«Nous l’avons dit avant le début de la série. Ce sont deux bonnes formations dans la Ligue nationale et nous avons une excellente opportunité. Apprécions de se retrouver dans cette situation et jouons adéquatement», a-t-il dit. «Cela devrait être plaisant, mais nous devrons exécuter les choses pour espérer gagner.»

La rencontre sera diffusée sur la chaîne TVA Sports à 19 h.