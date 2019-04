Des espèces d’animaux ont disparu de Montréal depuis 30 ans en raison des changements climatiques, mais d’autres y sont apparus, dont le coyote, selon des experts qui étudient le phénomène et qui ont permis au Journal de publier une carte de leur présence en ville. François Chapleau

Biologiste Il est impossible pour les experts consultés par Le Journal de chiffrer le nombre d’espèces qui ont quitté Montréal ou qui s’y sont établies à cause des changements climatiques. Cela dit, il est indéniable que la hausse rapide des températures moyennes prévue de 1,8 °C à 6,3 °C d’ici la fin du siècle aura un effet sur la flore et la faune urbaines, confirme François Chapleau, professeur de biologie à l’Université d’Ottawa.

En constante mutation

« Nous verrons des espèces s’ajouter à Montréal à cause des changements climatiques. Des choses insoupçonnées vont se produire », dit M. Chapleau. Il souligne que la modification accélérée du climat des trois dernières décennies affecte la flore, les insectes et les milieux humides dont dépendent beaucoup d’animaux.

« Nous constatons ce phénomène surtout grâce aux oiseaux. Beaucoup de gens en font l’observation et indiquent que de nouvelles espèces commencent à arriver sur l’île plus tôt au printemps, alors que d’autres sont en déclin », relate le professeur de biologie.

Des espèces ne nidifient plus sur l’île à cause des bouleversements causés entre autres par le réchauffement climatique. L’oriole de Baltimore, par exemple, ne se reproduit plus à Montréal. Certaines continuent de faire leur nid dans la métropole, mais connaissent des déclins importants, comme l’hirondelle bicolore, le goglu des prés, la grive des bois et le martin-pêcheur.

Plus de bernaches

En contrepartie, d’autres voient leur nombre augmenter de manière spectaculaire à Montréal, notamment la bernache du Canada, l’épervier de Cooper et le faucon pèlerin. Chacune profite à sa manière de nouvelles conditions qui lui permettent de se nourrir et de se reproduire.

Et pour la faune qui vit depuis toujours à Montréal, leur avenir dépendra de leur capacité d’adaptation et de leur résilience, surtout devant l’arrivée de compétiteurs et de nouveaux prédateurs, indique l’expert en biologie.

La hausse de températures a fait en sorte que des espèces sont maintenant plus à l’aise de migrer au nord.

« Je pense au coyote surtout, qui a su bien s’adapter aux grands espaces de la métropole. En 2013, la présence d’un seul opossum – considéré comme une peste aux États-Unis – a causé tout un émoi au centre-ville. On risque d’en voir de plus en plus à Montréal à l’avenir », dit le professeur de biologie.

Sensibilisation

« À l'heure de l'érosion de la biodiversité, il est important d'attirer l'attention des citoyens sur le sort des espèces en péril, c’est-à-dire celles qui sont protégées en vertu de la législation », souligne pour sa part Frédéric Bussière, conseiller en aménagement à la Division Biodiversité urbaine et à la Direction Gestion de parcs et biodiversité de Montréal.

♦ Ce dossier a été rendu possible grâce à la collaboration de la Division Biodiversité urbaine du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal ainsi que de la direction du Deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Mesures de protection Des mesures ont été prises ces dernières années par la Ville de Montréal pour protéger certaines espèces. Elle a, entre autres, identifié 10 secteurs, appelés écoterritoires – par exemple, la Coulée verte du ruisseau De Montigny ou la Trame verte de l’Est situées dans Pointe-aux-Prairies. L’installation d’un passage souterrain pour la faune à la suite du prolongement du boulevard Maurice Duplessis a permis de rétablir la connectivité écologique entre les habitats. Grâce à une caméra installée sur les lieux, la Ville a indiqué au Journal avoir pu confirmer la présence de la belette à longue queue qui a emprunté le passage. [QUIZ] Ces animaux sont-ils présents à Montréal?

Les incontournables de l’île

La faune sauvage est variée sur l’île de Montréal. Dans les 10 écoterritoires, marqués en vert sur notre carte, et le refuge aux oiseaux de l’île aux Hérons en rouge, des espèces qui peuvent sembler bien exotiques en ville trouvent des refuges vitaux pour se nourrir, s’abriter et se reproduire. Voici où vous pourrez les croiser.

Photo Adobe Stock

Mammifères

1• Castor

Photo Adobe Stock

Présent dans plusieurs secteurs, au parc-nature de l’Anse-à-l’Orme, à l’ouest, dans la seule rivière intérieure de l’île ; au parc-nature du Ruisseau-De Montigny et de L’Île-Bizard. Leur population est contrôlée, car chaque castor abat en moyenne 216 arbres par année. Cela dit, leurs barrages créent des milieux humides très riches.