Manifestation devant l’Assemblée nationale pour le Jour de la Terre

Une marche pour le climat et un «encerclement» de l’Assemblée nationale sont organisés lundi à Québec dans le cadre du Jour de la Terre.

Les manifestants sont attendus vers 12h sur la Grande Allée pour «mettre à l'honneur [les] revendications, dans une ambiance festive et animée» ont indiqué les organisateurs sur la page Facebook.

L’association Jour de la Terre Québec prévoit ensuite, vers 15h, de former une chaîne humaine qui encerclera l’Assemblée nationale, afin de marquer symboliquement un «arrêt de tourner en rond maintenant» sur la politique environnementale à mener pour s’adapter aux changements climatiques.

L’évènement est soutenu par plusieurs organismes syndicaux et environnementaux, comme Greenpeace ou la fondation David Suzuki.

Des représentants politiques seront aussi sur place, dont la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, le député de Jonquière et porte-parole du Parti Québécois en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Sylvain Gaudreault.

Le Jour de la Terre est célébré chaque année le 22 avril depuis 1995 au Québec, est permet de sensibiliser les sociétés civiles du monde entier aux enjeux des changements climatiques.