Massacre des catholiques

Plus de 200 catholiques ont été assassinés hier au Sri Lanka. Ce pays de 21 millions d’habitants, en majorité bouddhiste (70 %), compte 7 % de catholiques.

Le massacre perpétré dans les églises et dans les hôtels où nombre de catholiques fêtaient Pâques est le fait des islamistes.

Encore une fois, ces derniers s’attaquent aux chrétiens. Et encore une fois sans réaction dans la plupart des pays musulmans si prompts à dénoncer les pays occidentaux, qui sont depuis des décennies les cibles privilégiées des islamistes terroristes.

La nature humaine est ainsi faite que l’indignation des gens est proportionnelle à l’importance accordée aux actes de barbarie. Il est certain qu’à notre époque les crimes commis contre les chrétiens au Moyen-Orient ou en Asie provoquent moins de remous que s’ils se produisaient contre des musulmans chez nous. On en veut pour preuve la tuerie de la mosquée de Québec.

Autrement dit, on hiérarchise les indignations selon la proximité des causes qui justifient les actes criminels, la distance géographique et la sensibilisation aux droits de la personne.