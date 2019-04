«Nous avons tout ce qu’il faut pour gagner» la série, affirme Marc-André Fleury

Le gardien Marc-André Fleury et les Golden Knights de Vegas ont raté une belle chance d’accéder au deuxième tour éliminatoire, dimanche soir, et même s’ils devront vaincre les Sharks de San Jose sur leur patinoire pour y parvenir, ils restent en confiance.

La troupe de l’entraîneur-chef Gerard Gallant croyait bien régler le cas de ses rivaux en obtenant un avantage numérique en deuxième prolongation. Toutefois, c’est plutôt Tomas Hertl qui en a profité, déjouant Fleury à l’aide d’un tir faible pour donner un gain de 2 à 1 aux Requins.

En dépit de leurs deux revers consécutifs, les Knights aborderont le prochain duel avec optimisme, sachant qu’ils ont dominé San Jose 59 à 29 au chapitre des tirs lors du sixième match de leur série de premier tour.

«Je pense que nous avons tout ce qu’il faut pour gagner. On a été en contrôle de la rencontre assez souvent. Nous avions la rondelle et créé des occasions de marquer», a commenté le gardien au site NHL.com.

«D’ici là, il faut prendre soin de son corps et se reposer. Ce fut une longue partie, il y a eu beaucoup d’énergie dépensée. La bonne chose à faire est de récupérer.»

Rester fort

Pour sa part, l’attaquant Jonathan Marchesseault estime que sa formation doit aborder la situation avec l’attitude appropriée, surtout qu’une victoire sera nécessaire pour poursuivre le parcours en séries.

«Nous avons confiance au groupe que nous avons. Nous sommes une excellente équipe de hockey. Il faut simplement continuer de travailler et de suivre le plan. Je crois que si nous jouons de la bonne façon, comme on l’a fait dimanche, nous serons récompensés», a-t-il dit.

«Il faut rester positif et avancer. La rondelle a trouvé une petite ouverture et est passée derrière notre gardien. C’est évidemment décevant, car on aurait dû gagner, mais qui s’en préoccupe maintenant? Il y a un septième match et nous devrons faire notre boulot rendu là», a-t-il ajouté au quotidien «Las Vegas Review-Journal».

Quant à Gallant, il songe déjà au prochain affrontement.

«Ce sera tout ou rien, mardi. Il faudra être prêt et oublier ce qui s’est passé dans le dernier match. C’est terminé et on regarde en avant. On a disputé toute une rencontre et je suis fier des gars», a-t-il expliqué à NHL.com.