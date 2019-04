Old Dominion, le spécialiste en transport de marchandises

En collaboration avec

L’un des leaders nord-américains du transport de petites quantités de marchandises, Old Dominion Freight Line, souhaite travailler main dans la main avec les entreprises québécoises pour répondre à leurs besoins de livraison, notamment entre les États-Unis et le Canada.

Spécialisée dans le transport de type LTL («less-than-truckload», moins que le plein chargement), Old Dominion est présente afin d'appuyer les entreprises qui ont trop de marchandises à expédier pour se rabattre sur les services de livraison de colis comme UPS, FedEx ou Purolator, tout en n’ayant pas toujours suffisamment de volume pour remplir un plein camion.

Le modèle d’affaires LTL permet donc de remplir des camions avec les chargements de plusieurs entreprises, ce qui s’avère plus économique pour les expéditeurs.

«Old Dominion aide les compagnies américaines à tenir leurs engagements depuis plus de 85 ans. Le Canada étant le deuxième plus important partenaire d’affaires des États-Unis, nous sommes déjà très présents au Canada», a expliqué Jim Lapsley, directeur régional des ventes pour Old Dominion.

Forte de son expertise et de sa présence au pays, l’entreprise souhaite travailler en partenariat avec les entrepreneurs québécois. «Pour nous, cela a du sens de rechercher de bons partenaires au Québec en quête d’une bonne chaîne d’approvisionnement depuis et vers les États-Unis», a poursuivi M. Lapsley.

Old Dominion offre ainsi des services de transport intra et transfrontalier, ainsi qu’un service de dédouanement 24/7. L’entreprise est aussi en mesure de transporter des biens tout autour du globe grâce à son partenariat avec Mallory Alexander International Logistics, LLC.

En outre, Old Dominion offre différents services pour répondre aux besoins particuliers des entreprises.

Par exemple, les expéditeurs qui doivent faire transporter des marchandises fragiles, sensibles ou atypiques peuvent opter pour un service sécurisé. Dans un tel cas, les biens sont protégés à l’aide de divisions ajustées et cadenassées, de façon à s’assurer qu’ils arrivent à bon port sans bris.

Old Dominion offre aussi, aux entreprises qui souhaitent participer à des foires commerciales sans se casser la tête, un service de transport de kiosque. Ne reste donc plus aux compagnies qu’à peaufiner la présentation de leurs produits.

Lancée en 1934 avec un seul camion arpentant les routes de la Virginie, Old Dominion compte aujourd’hui plus de 21 000 employés et 45 000 camions et remorques répartis partout en Amérique du Nord. L’entreprise détient des centres de service dans la majorité des grandes villes américaines et canadiennes, incluant Québec et Montréal. Signe de son importance aux États-Unis, Old Dominion est le transporteur officiel du baseball majeur. Pour en savoir plus sur les services offerts par Old Dominion ou obtenir une estimation des coûts, vous pouvez visiter odlf.ca ou composer le 1 800 432-6335

► Le contenu de cette page a été produit par le département publicitaire du Journal en collaboration avec le Conseil de la transformation alimentaire du Québec.