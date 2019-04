Sri Lanka: explosion durant une opération de déminage d’une bombe à Colombo

COLOMBO | Une explosion s’est produite lundi dans la capitale sri-lankaise Colombo durant une opération de déminage d’une bombe dans une camionnette arrêtée à proximité d’une église frappée la veille par un attentat suicide, a annoncé la police.

À LIRE AUSSI: Le Sri Lanka accuse un mouvement islamiste local dans les attentats

On ignorait dans l’immédiat si cette déflagration a fait des victimes et dans quelle mesure elle était ou non contrôlée par les équipes de déminage. Sur Twitter, une vidéo de l’envoyé spécial du quotidien The Guardian montrait un mouvement de panique suite à ce qu’il décrivait comme une «petite explosion».

87 détonateurs

La police du Sri Lanka a découvert lundi 87 détonateurs dans une gare de bus de la capitale Colombo, au lendemain d’une vague d’attentats suicides qui ont fait plus de 290 morts dans le pays.

«87 détonateurs ont été découverts dans la gare de bus privée Bastian Mawatha de Pettah», un quartier de la capitale sri-lankaise situé à mi-chemin des hôtels et de l’église frappés dimanche par des explosions, ont annoncé les forces de l’ordre dans un communiqué.

«La police a trouvé 12 d’entre eux éparpillés sur le sol et plus tard fouillé une décharge où 75 détonateurs supplémentaires ont été trouvés», ont-elles précisé.