Suis-je entourée de mauvaises vibes?

J’ai 30 ans, je suis une jeune femme attrayante, mais je commence à penser que j’ai de sérieux problèmes. Je n’arrête pas d’attirer dans ma vie des gars qui, après quelques semaines de fréquentation, s’avèrent être menteurs, fabulateurs ou carrément malhonnêtes, parfois même très agressifs. Je me retrouve toujours avec ce qu’on appelle des bad boys dont je dois me débarrasser au plus vite si je ne veux pas m’attirer les problèmes que j’ai déjà eus.

J’en arrive même à penser que c’est moi le problème. C’est moi qui dois dégager quelque chose qui attire les mauvais garçons. Pourtant, je suis une femme intègre et honnête, qui essaie d’être gentille avec tout le monde. Comment ces voyous me devinent-ils ? Qu’est-ce que je pourrais faire pour ne plus les attirer ?

Brigitte

Comme le point commun de ces rencontres désagréables, c’est vous, et comme Socrate disait « Connais-toi toi-même », il me semblerait important d’amorcer une quête de ce qui définit votre personnalité à travers votre attitude, vos habitudes de vie et votre langage non verbal, pour comprendre ce que vous faites pour cibler toujours le même genre d’individu.