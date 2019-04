Un monde débarrassé des religions?

Le monde se porterait-il mieux sans les religions ? On peut encore une fois se poser cette question suite aux attentats terroristes religieux qui ont secoué le Sri Lanka. Il est difficile d’empêcher les gens de croire. Mais il est possible de les éduquer, de leur montrer les ravages faits au nom des religions.

Au début, les religions ont probablement eu un impact positif sur les civilisations humaines. Elles ont organisé et renforcé la solidarité ; elles ont inspiré de nombreuses œuvres architecturales ou artistiques remarquables ; elles ont rassuré.

Mais au 21 e siècle, les religions semblent faire plus de mal que de bien. Pensons aux abjects crimes sexuels des prêtres, aux immondes attentats commis au nom d’Allah ou de bouddha ou de quelque autre divinité, aux mutilations génitales des jeunes filles, aux crucifixions des exaltés, aux systèmes de castes iniques des hindous, aux jeûnes, aux privations de toutes sortes, aux mortifications, à la terreur de l’enfer... Les adeptes des religions savent très bien comment faire souffrir, avec des méthodes qui sont souvent proches du sadisme.

Ces connaissances scientifiques sont ennemies des religions. C’est la raison pour laquelle bien des religions n’acceptent pas que l’évolution existe. Elles restreignent les contacts entre leurs ouailles et la science. Elles tentent de discréditer les sciences sociales qui décortiquent les origines et le fonctionnement des phénomènes religieux.

Pourtant les religions demeurent des sources fondatrices de nos civilisations. C’est la raison pour laquelle, en attendant que d’autres pensées plus universelles et plus rationnelles les remplacent, nous sommes condamnés à les endurer.