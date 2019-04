Une tradition depuis 20 ans

Devenu au fil des ans l’incontournable rassemblement du printemps, le déjeuner brunch annuel de la Fondation Jonction pour Elle sera de retour le dimanche 28 avril, de 9 h à 13 h, au Cégep de Lévis-Lauzon. Bon an, mal an, près de 500 personnes participent à l’événement qui se veut festif, copieux et musical. La Fondation Jonction pour Elle a pour mission de venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale dans les territoires de Lévis, Bellechasse, Lotbinière et Nouvelle-Beauce. Ils y sont accueillis, hébergés et aidés gratuitement à la maison La Jonction pour Elle. Billets au 581 999-8005 ou à l’adresse: www.fondationjonctionpourelle.com.

Un 3e hôtel pour Normandin

L’entreprise québécoise Normandin, qui fête ses 50 ans cette année, a inauguré le 10 avril dernier son Hôtel & Suites Normandin Lévis. Ayant nécessité des investissements de 20 M$, le nouveau site comprend un établissement de 99 chambres et suites ainsi qu’un restaurant Normandin, ouvert 24 heures, situé à quelques pas. Hôtel & Suites Normandin Lévis a aussi permis la création de 30 emplois. La chaîne hôtelière compte désormais trois adresses (l’Hôtel & Suites Normandin Québec, boulevard Pierre-Bertrand, Lévis et N Hôtel Québec [secteur Beauport], qui regroupe 309 chambres et qui est situé sur les axes routiers les plus achalandés de la région de Québec). Sur la photo, de gauche à droite : Gilles Lehouillier, maire de Lévis ; Denis Pigeon, président et chef de la direction du Groupe Normandin ; Normand Brie, président fondateur du Groupe Normandin ; Gervais Brie, VP développement corporatif du Groupe Normandin ; et Gilles Marier, PDG des Hôtels Normandin.

Du nouveau à la Chambre

Martin Pellerin, président du conseil d’administration de la Chambre de commerce de Lévis (CCL), m’annonce la nomination de Marie-Josée Morency à titre de vice-présidente directrice et directrice générale de la CCL. Mme Morency, détentrice d’un baccalauréat en communication de l’Université Laval, a travaillé dans le domaine des communications et des relations publiques pour plusieurs associations (Association québécoise de la fibrose kystique, APCHQ, Promotion Saguenay) et fut directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord de 2010 à 2017. Elle entrera officiellement en fonction demain, succédant ainsi à Stéphane Thériault, qui a occupé ce poste de 2014 à 2019 et qui l’a quitté récemment afin de relever de nouveaux défis professionnels. Ci-dessus, Marie-Josée Morency et Martin Pellerin.

Bénévole médaillée

Monique Doyon Villeneuve a reçu, le 8 avril dernier, lors de la soirée des bénévoles organisée par le député de Chauveau à la salle des Chevaliers de Colomb de Lac-Saint-Charles, le titre de bénévole de l’année dans la circonscription en plus de recevoir des mains du député Sylvain Lévesque la médaille de l’Assemblée nationale. Cette remise s’inscrivait aussi dans le contexte de la Semaine de l’action bénévole, qui souligne le dévouement et l’implication des citoyens qui offrent temps et argent au bénéfice de leur collectivité et pour le mieux-être de milliers de personnes. Sur la photo, Mme Doyon Villeneuve et le député Sylvain Lévesque.

Anniversaires

Jeffrey Dean Morgan (photo), acteur américain de cinéma et de télévision connu pour son rôle de Negan dans la série The Walking Dead, 53 ans... Danielle Sauvageau, ex-entraîneuse de l’équipe féminine de hockey du Canada, 57 ans... Me Luc de la Sablonnière, avocat associé chez Morency société d’avocats, 57 ans... Jack Nicholson, acteur américain, Oscar du meilleur acteur en 1976 et en 1998, 82 ans.

Disparus

Le 22 avril 2018. Keith Ashfield (photo), 66 ans, député fédéral (Parti conservateur) de la circonscription de Fredericton de 2008 à 2015... 2017. Michele Scarponi, 37 ans, coureur cycliste italien, vainqueur du Tour d’Italie 2011... 2016. Yvon Charbonneau, 75 ans, ex-syndicaliste (CEQ) et politicien (1994-2004)... 2014. George Harry Heilmeier, 77 ans, ingénieur américain, inventeur de l’affichage à cristaux liquides.