Voici où trouver de belles barrettes pour pas cher

Les accessoires pour les cheveux sont plus tendance que jamais et les barrettes sont parmi ceux qui volent la vedette actuellement.

Les vedettes comme les blogueuses mode l’adoptent en grand nombre et nous montrent comment les porter dans la vie de tous les jours.

À LIRE AUSSI: 5 endroits où trouver des beaux «chouchous» pour vos cheveux

Si vous avez envie de recréer cette tendance sans avoir à investir trop de sous, il existe des boutiques, en ligne comme en brique, qui offre des accessoires pour les cheveux à prix doux.

On vous a trouvé les 5 meilleurs endroits qui offrent des barrettes à bas prix!

Ardène

Ardène est toujours là pour nous proposer des accessoires en plein dans les tendances qui ne sont vraiment pas chères. Les accessoires pour cheveux sont actuellement 4 pour 10 $ et comprennent des clips, des barrettes, des «bobby pins» et même des chouchous!

Ardène

Barrettes avec fausses perles, 5 $, Ardène

Zara

Celles qui osent dans leurs looks vont vouloir aller du côté de Zara qui a non seulement des barrettes à clip, mais aussi des accessoires avec perles, pierres et coquillages pour donner une touche «extra» à n’importe quel ensemble.

Zara

Ensemble de 4 barrettes enjolivées de pierres, 26 $, Zara

Aliexpress

Vous allez peut-être attendre 1 mois et demi avant de recevoir votre produit, mais à moins de deux dollars pour la plupart de leurs accessoires, ça peut valoir la peine de prendre son mal en patience!

Aliexpress

Clip à perles, 2 $, Aliexpress

Bizou

Ce qui est pratique de chez Bizou, c’est qu’on a simplement à se rendre au centre d’achat le plus proche pour pouvoir se procurer leurs produits. Leurs prix sont plus que raisonnables!

Bizou

Duo de pinces rose doré et noires, 8 $, bizou

Forever 21

C’est sans surprise que Forever 21 a embarqué à pieds joints dans la tendance des accessoires pour cheveux et en offre un éventail pour tous les goûts et tous les portefeuilles.

Forever 21

Ensemble de pinces en cœur, 4 $, Forever 21

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!