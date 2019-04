HARVEY, Paul-Émile



Au CHSLD - Champlain des Montagnes, le 11 avril 2019, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Harvey, époux de feu dame Marthe Laberge, fils de feu madame Maria Houle et de feu monsieur Paul Harvey. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses fils: Guy (Diane Saillant) et Michel (Élène Gamache); ses petits-enfants: André, Christine, Jean-Nicholas et Géraldine; ses arrière-petits-enfants: Mégane et Lucas; ses sœurs: Jeannine (feu Richard Marcoux) (Roger Robitaille) et Fernande; ses belles-sœurs: Édith Laberge (feu Lionel Cartier) et Rolande Bérubé (feu Charles-Henri Laberge). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire, 400 avenue Laurier Ouest, bureau 403, Montréal (Québec) H2V 2K7. www.adqm.org/don.html