Explosion des quantités de cannabis saisies à la frontière canadienne

La légalisation du cannabis a entrainé une explosion du nombre de saisies à la frontière canadienne. Au cours de l’automne dernier seulement, il s’est saisi beaucoup plus de cannabis que pour l’ensemble de l’année 2017.

Selon les données de l’Agence des services frontaliers (ASFC), plus de 573 000 grammes de cannabis ont été saisis à la frontière entre le 1er octobre et le 31 décembre. Or en 2017-2018, ce sont environ 497 000 grammes qui avaient été confisqués par les agents, selon des données de ASFC

Même si le cannabis a été légalisé au Canada, il demeure toujours interdit de traverser la frontière avec ne serait-ce qu’une petite quantité de cannabis. Cela vaut aussi pour une personne qui traverse l’État américain du Vermont, où le cannabis est aussi légal, pour se rendre au Québec.

En vue de la légalisation, l’ASFC a d’ailleurs reçu 40 millions $ sur 5 ans pour faire davantage de sensibilisation auprès de la population par exemple en installant de la signalisation à l’entrée des frontières et augmenter les interventions en première ligne.

Selon le porte-parole de l’ASFC Jayden Robertson, la hausse des saisies s’explique notamment parce que les douaniers demandent maintenant à tous les voyageurs s’ils sont en possession de cannabis.

«Il semble que cette augmentation s’explique, en partie, par les déclarations positives de cannabis en réponse à la nouvelle question posée par les agents à l’inspection primaire, ainsi qu’à la nouvelle signalisation aux points d’entrée informant les voyageurs de l’obligation de déclarer le cannabis en leur possession à leur entrée au Canada», explique M. Robertson.

L’Agence a aussi consacré davantage de ressources dans les centres postaux. «Cette mesure a contribué à l’augmentation des interceptions de cannabis enregistrées depuis la légalisation», ajoute M. Robertson.

Quant à savoir si ces statistiques traduisent une hausse des importations de cannabis sur le territoire canadien, l’ASFC estime qu’il est encore trop tôt pour déterminer une tendance.

