Gerard Gallant qualifie Peter DeBoer de «clown»

Accusé par l’ennemi d’être beaucoup trop bavard, l’entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas Gerard Gallant a répliqué avec véhémence aux Sharks de San Jose.

«Je ne veux pas commenter, mais je crois que je dois le faire, a lancé Gallant aux journalistes, mardi après-midi, à quelques heures du match sans lendemain entre les deux clubs. Ce n’est pas bien que ce clown (Peter DeBoer) ait déclaré ça»

Lundi, l’entraîneur-chef des Sharks de San Jose Peter DeBoer et son attaquant Logan Couture ont raconté que le pilote des Golden Knights parlait trop derrière son banc.

«Il parle constamment à nos joueurs pendant les matchs. Je n’avais jamais vu ça auparavant», a raconté l’instructeur de la formation californienne.

Au sujet de Couture, Gallant dit s’être seulement adressé aux officiels lors du match numéro 6 parce qu'il aurait dû écoper d’une punition pour réaction exagérée, selon lui. Puis dans un deuxième temps, il a rétorqué à Evander Kane, qui a nargué Ryan Reaves.

«Il m'a dit : "Hey, coach! Quand vas-tu envoyer ton gros joueur sur la glace et le faire jouer plus de quatre minutes?" Je lui ai répondu qu'il avait plus de 10 minutes de temps de glace par match.»