Le confondateur du « vrai » festival sera à Woodstock en Beauce pour le 25 anniversaire

Michael Lang, cofondateur du « vrai » Woodstock débarquera sur les terres de Saint-Éphrem, à l’occasion du 25e anniversaire de Woodstock en Beauce.

Le cofondateur de cet événement mythique, intitulé trois jours de musique et de paix, qui s’est déroulé à Bethel dans l’état de New York en 1969, prononcera deux conférences le 29 juin, dans la Grange sur le site de Woodstock en Beauce.

Michael Lang avait 24 ans, lorsqu’il fondé ce qui est devenu un rassemblement emblématique de la culture hippie, avec John Roberts, Joel Rosenman et Artie Kornfield,

« C’est la réalisation d’un rêve. Cet homme, c’est mon idole », a laissé tomber André Gagné, qui a mis sur pied Woodstock en Beauce, il y a 25 ans, dans l’esprit de cette grande fête de la musique.

André Gagné tente depuis le dixième anniversaire de son événement d’amener Michael Lang sur les terres beauceronnes.

« J’ai finalement réussi à le contacter cette année et il a accepté, à ma grande surprise, notre invitation. On a signé le contrat concernant sa visite dimanche soir », a-t-il raconté, lors d’un entretien téléphonique.

Deux idoles

Michael Lang présentera deux conférences de 45 minutes, dans la grange qui peut contenir 400 personnes, où il racontera l’histoire de Woodstock et il répondra ensuite à 30 minutes de questions provenant du public. On profitera de l’occasion pour lui remettre une plaque commémorative.

« Juste avec mes questions, j’en aurais pour une heure », a fait remarquer le propriétaire, fondateur et organisateur de Woodstock en Beauce.

Détail amusant, lorsque André Gagné a signifié à Michael Lang qu’il était son idole, le producteur de 74 ans lui a retourné le compliment.

« Moi, j’ai organisé un Woodstock et toi tu en as fait 24. C’est plutôt toi qui es mon idole », a-t-il précisé.

Cette nouvelle amitié permettra à André Gagné d’être invité au 50e anniversaire du « véritable » Woodstock qui doit lieu, les 16, 17 et 18 août, sur le site du circuit automobile de Watkins Glen dans l’état New York et qui mettra en vedette The Killers, Santana, Robert Plant, John Fogerty, Greta Van Fleet, The Lumineers, Jay-Z, Imagine Dragons et autres artistes.

Cette amitié a aussi permis à André Gagnon d’entreprendre des négociations avec deux artistes qui pourraient se produire à Saint-Éphrem-de-Beauce, les 27, 28, 29 et 30 juin.

« Il m’a mis en contact avec deux artistes », a-t-il indiqué.

Une édition qui, pour son 25e anniversaire, marquera le retour de la grande scène extérieure, après trois éditions à plus petite échelle.

Il en coutera 60$ pour assister à une des deux conférences de Michael Lang et les billets seront mis en vente vendredi sur woodstockenbeauce.qc.ca. Les billets et les passeports seront disponibles à partir du 1er mai.