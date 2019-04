Les Capitals devront encore rebondir

À la surprise de certains, les Capitals de Washington devront disputer un septième match dans leur série contre les Hurricanes de la Caroline et les champions en titre de la coupe Stanley savent que leur marge d’erreur est minime.

Pour espérer accéder au deuxième tour éliminatoire, les «Caps» devront faire oublier une autre contre-performance livrée à l’étranger et ainsi rebondir devant leurs partisans. D’ailleurs, ils sont beaucoup plus convaincants à domicile, l’équipe qui évolue à la maison ayant remporté toutes les rencontres de cette série jusqu’ici.

Peu de gens croyaient aux chances des «Canes», qui misent sur 13 joueurs effectuant leurs débuts en matchs d’après-saison cette année. Pourtant, les voici à une victoire de causer la surprise.

«C’est une série au meilleur d’une partie. Nous devons nous regrouper et regarder en avant afin d’être prêts, a commenté l’attaquant des Capitals Nicklas Backstrom au site NHL.com. Ils forment un bon club, comme je l’ai dit souvent. Ils sont agressifs et jouent du hockey efficace. Il faut rebondir et profiter de l’avantage de la patinoire.»

«Vous contrôlez ce que vous pouvez maîtriser. Nous n’avions pas assez de gars à bord pour gagner le dernier match et cela doit changer si on veut obtenir du succès dans le prochain affrontement», a également mentionné le gardien Braden Holtby.

Reprendre les bonnes habitudes

Ainsi, c’est le travail qui mènera les Capitals à bon port, selon leur entraîneur-chef Todd Reirden. Ils ont tout intérêt à reproduire le scénario leur ayant permis d’écraser les Hurricanes 6 à 0 dans le cinquième duel, samedi.

«[Lundi], notre niveau de jeu n’était pas semblable à celui de la partie précédente. Nous savions qu’on avait besoin d’une grande performance contre une formation désespérée ayant joué solidement pendant toute la série. Celle-ci n’a pas été facile du tout et on s’attendait à cela, sachant à quel point ils font bien depuis le début de l’année, a affirmé Reirden. Donc, nous devons retrouver le degré de compétition du cinquième match et jouer avec le sentiment d’urgence d’agir.»

«La septième rencontre sera intéressante, nous savons comment composer avec ce genre de situation. La pression repose sur les deux clubs, mais nous avons une opportunité de les vaincre chez nous», a ajouté Alexander Ovechkin.

Les Capitals disputeront mercredi un premier duel sans lendemain depuis la septième joute de la finale de l’Association de l’Est 2018. Ils avaient blanchi le Lightning de Tampa Bay 4 à 0.