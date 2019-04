Mon point de vue sur les vertus de l’écriture

Je voudrais ajouter mon grain de sel au sujet des vertus de l’écriture pour mieux vivre. Un point intéressant à ce propos, c’est que c’est différent de simplement former des pensées dans sa tête, assis dans un fauteuil. Après avoir fini d’écrire, on réalise que certaines idées ne nous seraient jamais venues à l’esprit si on s’était contenté de cogiter. Je comparerais ça au fait d’aller prendre une marche. Y penser n’est pas suffisant pour bénéficier de ses bienfaits. Il faut mettre les pieds dehors, même en hiver.

Anonyme

Votre réflexion ne pouvait pas mieux tomber. Elle vient ajouter une dimension de réalisme, à un concept somme toute abstrait, et ça me plaît bien.