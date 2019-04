Nouveau restaurant sur la rue Saint-Jean : Pow Ramen attendu en juin

La rue Saint-Jean à Québec accueillera un nouveau joueur dans le domaine de la restauration au cours des prochaines semaines avec l’ouverture de Pow Ramen, le nouveau projet de Mathieu Villeneuve.

Photo courtoisie

Ce restaurateur, que l’on pourrait qualifier d’hyperactif dans le milieu, est notamment derrière Le Projet, Le Sacrilège, le pub Le Sacrement et dans les Bols & Poké pour ne nommer que ceux là, avec sa bande d’associés aussi mordus que lui de restauration.

Le dernier-né, le Pow Ramen, qui est attendu en juin prochain, sera situé au 655, rue Saint-Jean, dans l’ancien bar à jus Le Blender.

Pour cette nouvelle aventure, Mathieu Villeneuve compte sur quatre associés qui sont Sébastien Leduc, Catherine Bergeron, Alexanne Grenier et Lucas Drapeau.

Le nouveau restaurant aura 25 places à l’intérieur et une terrasse pour les amateurs de ramen, un mets typiquement japonais constitué de bouillon et de nouilles qui se déclinent en plusieurs versions (végé, poulet, bœuf, poisson, etc.).

«Nous sommes en train d’élaborer le menu. Les prix devraient varier entre 12$ et 18$», a indiqué M. Villeneuve, copropriétaire.

L’établissement disposera aussi d’un permis d’alcool.