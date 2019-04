Nouveau trio au Massif

Le conseil d’administration de Groupe Le Massif compte depuis peu sur trois nouveaux administrateurs au sein de son groupe : Murielle Sand, vice-présidente principale, relations d’affaires et communications chez Marsh Canada Ltée, Daniel Gélinas, président-directeur général, Les Productions Daniel Gélinas inc., et Yves Lafrance, ASC, qui a œuvré durant toute sa carrière dans le domaine des finances. Avec ces nouvelles nominations, Groupe Le Massif compte maintenant un total de sept administrateurs. Daniel Gauthier occupe toujours le poste de président du conseil d’administration.

CocktElle de Québec

Photo courtoisie

Caroline Lacroix (photo de gauche), vice-présidente aux communications et marketing chez Cominar, a accepté la présidence d’honneur du 4e CocktElle de Québec au profit de la Fondation Lise Watier qui se tiendra le jeudi 9 mai, dès 18 h, au Théâtre Le Capitole de Québec. Tout en respectant la mission initiale de sa Fondation, Lise Watier (sur la photo en compagnie de sa fille Marie-Lise Andrade, directrice générale de la Fondation) a créé le programme S’Entreprendre, dont un point de service à Québec est le Centre Étape. C’est là que 35 femmes environ suivent le programme dont le rôle est d’accompagner les femmes d’ici dans l’atteinte de l’autonomie financière à long terme, tant au démarrage d’une entreprise que pour la poursuite d’études postsecondaires ou encore lors d’un retour sur le marché du travail. Renseignements : https://fondationlisewatier.com/evenements/reservez-vos-places-pour-le-cocktelle-2019.

Petites Lucioles

Photo courtoisie

La Maison des Petites Lucioles tiendra son 6e Encan-bénéfice le mardi 30 avril, dès 17 h, au rez-de-chaussée du Complexe Jules-Dallaire, au 2828 boulevard Laurier. Jean-Michel Lebeau (photo), président fondateur de Cortex, a accepté la présidence d’honneur de l’évènement. La Maison des Petites Lucioles offre aux jeunes de 0 à 21 ans ayant des déficiences multiples des services de répit et d’hébergement dans un milieu chaleureux, sécuritaire et stimulant, afin de préserver le bien-être de la famille et favoriser le maintien des enfants dans leur milieu familial. Billets en vente le soir même ou au (418) 527-6096 poste 200. www.petiteslucioles.ca.

Reconnaissance

Photo courtoisie

Félicitations à Roland Langevin qui a été élu récemment, pour un mandat de 3 ans, au sein du CA de l’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF), Section Québec. De plus, M Langevin s’est vu remettre un certificat de reconnaissance de la Section de Québec pour « son implication active et soutenue à établir des liens et réseaux de contacts solides entre l’ANRF et la FADOQ pour la défense des droits et intérêts des membres ». Monsieur Langevin est actuellement administrateur de la FADOQ pour les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. L’ANRF, qui regroupe 176 000 retraités à travers le pays (dont 5 000 dans la grande agglomération de Québec-Lévis), a pour mission de protéger les revenus des retraités de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie canadienne et des juges de nomination fédérale. Sur la photo, de gauche à droite : Roland Langevin et Jean-Marc Demers, président de la section Québec de l’ANRF.

Anniversaires

Photo Chantal Poirier

Julien Cabana (photo), chroniqueur chasse, pêche, plein air et motoneige au Journal de Québec depuis le 1er mars 1976, 65 ans... Anouk Meunier, animatrice à TVA... Alex Perron, humoriste, animateur et acteur québécois, 48 ans... Serge Thériault, comédien et acteur, 71 ans... Patrick Poulin, avec le Canadien de 1998 à 2002, 46 ans... Claude Julien, entraîneur-chef des Canadiens de Montréal de la LNH, 59 ans... Michael Moore, réalisateur, scénariste et producteur de documentaires américain, 65 ans... Tony Esposito, gardien de but de la LNH (1968-84), avec le Canadien en 1968-69, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 avril 2018. Marcel Pageau (photo), 92 ans, maire de L’Ancienne-Lorette pendant quinze ans, entre 1968 et 1983... 2006. Louis Philippe Lacroix, 80 ans, député libéral des Îles-de-la-Madeleine de 1962 à 1976... 2016. Madeleine Sherwood, 93 ans, actrice montréalaise qui a fait carrière à Hollywood pendant de nombreuses années... 2015. Pierre-Claude Nolin, 64 ans, président du Sénat du Canada (2014-2015)... 2015. Jean-Claude Robillard, 81 ans, acteur québécois... 2007. Boris Eltsine, 76 ans, ex-président russe... 2006. Daniel Guérard, 62 ans, chanteur et animateur radio au Québec... 1996. Jean-Victor Allard, 83 ans, général de l’armée canadienne... 1995. Howard Cosell, 77 ans, commentateur sportif américain réputé.