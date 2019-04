[PHOTOS] Inondations : besoin d’une nouvelle école à Scott

Une centaine d’élèves de l’école primaire l’Accueil, de Scott, devront terminer leur année scolaire ailleurs en raison des inondations.

Photo Jean-François Racine

Au rez-de-chaussée, l’établissement a été submergé jusqu’au milieu des murs. Plus de 57 pouces d’eau, selon un travailleur sur les lieux. Au tableau dans certaines classes, la ligne d’eau est bien visible puisque les exercices pédagogiques ont été effacés par la crue.

Photo Jean-François Racine

Le matériel scolaire, les ordinateurs, les bureaux, les livres et les vêtements iront vraisemblablement aux ordures. De plus, l’école était déjà utilisée au-delà de sa capacité puisque des sections modulaires (roulottes) ont été ajoutées au vieux bâtiment agrandi plusieurs fois.

Photo Jean-François Racine

À Scott, une demande de relocalisation de cette école est à l’étude depuis trois ans. Même si l'eau s'est retirée, la vase, la saleté et l'humidité ont désormais envahi le bâtiment.

«La cour est pleine... Nous avons besoin de cette nouvelle école ! Le printemps 2019 aura sonné le glas de l’école l’Accueil de Scott à son emplacement actuel vous en conviendrez avec nous», a notamment lancé Annie Guay, une enseignante 1re année, dans un long cri du cœur sur internet.

Une autre enseignante aurait également perdu une collection de plus de 20 ans de livres jeunesse.

Au moins quatre classes et le service de garde ne pourront être accessibles d’ici la fin de l’année en juin.

Pour le personnel, cette inondation est certainement celle de trop.

«C’est la seule école en zone inondable. On est dans une zone 0-20 ans. On est toujours sur le qui-vive. On a dépassé les limites cette fois. On est fatigué de toujours reconstruire et de déplacer notre personnel. C’est trop», a expliqué le directeur des ressources matérielles, Damien Giguère.

Un bureau professionnel et même l'hôtel de ville pourront être utilisés afin de permettre aux enfants de terminer leur année scolaire. La direction veut accueillir des élèves aux étages supérieurs de l'école sinistrée, mais on ignore pour le moment si les parents voudront envoyer leurs enfants après le nettoyage.