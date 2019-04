Sabres de Buffalo: un long été pour Zach Bogosian

Le défenseur des Sabres de Buffalo Zach Bogosian a subi une opération à la hanche et sa période de guérison durera entre cinq et six mois, a annoncé son équipe mardi.

Conséquemment, le vétéran de 28 ans pourrait être rétabli à temps pour le début de la prochaine saison. Cependant, il risque de manquer le camp d’entraînement des siens en septembre.

Bogosian a disputé sa dernière rencontre de la campagne le 23 mars au Centre Bell face au Canadien de Montréal. Par la suite, les Sabres ont évoqué une blessure au bas du corps pour justifier son absence. Pendant le calaendrier régulier, il a inscrit trois buts et 16 mentions d’aide pour 19 points en 65 parties, tout en affichant un différentiel de -5.