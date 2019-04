Stars de Dallas: d’une culture de la médiocrité à une culture gagnante

L’époque des déclarations explosives semble bien révolue chez les Stars de Dallas, qui ont surpris les Predators de Nashville au premier tour des séries éliminatoires.

Les mots «culture de la médiocrité» et «tas de fumier», prononcés respectivement par l’entraîneur-chef Jim Montgomery et le président et chef de la direction Jim Lites en cours de saison, sombrent désormais dans l’oubli au Texas. Avec une présence en demi-finale de l’Association de l’Ouest, où ils affronteront les Blues de St. Louis, les Stars ont retroussé leurs manches après avoir été vertement critiqués par la direction.

D’ailleurs, Tyler Seguin a été l’un de ceux visés par ces remarques en raison de son rendement jugé insatisfaisant. Or, celles-ci ont amené leur lot de bienfaits.

«Nous avons eu de bonnes équipes ici, mais on avait été incapable de montrer de quel bois on se chauffe dans les moments importants, car nous n’avions pu accéder aux séries. Cette année, il y a eu beaucoup de changements et de nombreuses conversations corsées pendant la campagne. Les gars ont été sortis de leur zone de confort et c’est ce qui a resserré les rangs. Et c’est pourquoi on a gagné cette série», a commenté l’attaquant au quotidien Dallas Morning News.

Montgomery a corroboré les dires de son joueur d’avant.

«Je pense que notre parcours de l’année nous a rendus plus forts. Vous devez faire face à de l’adversité comme groupe, surtout quand vous vous côtoyez pour la première fois. C’est ce qu’on a vécu. La confiance a crû, que ce soit entre les joueurs, entre les entraîneurs ou celle entre les hockeyeurs et les instructeurs, a-t-il dit. Il est plaisant de constater notre progression depuis la période de Noël.»

Plus de travail et de meilleures habitudes

Pour justement mettre fin à cette fameuse culture de la médiocrité qu’il a évoquée, Montgomery avait demandé à ses troupiers de jouer avec plus d’intensité et de prôner un style de jeu correspondant à leurs aptitudes, tout en ayant une préparation plus adéquate. Et en séries, il a insisté sur l’importance de s’améliorer à chaque partie. Actuellement, la recette fonctionne.

«Si vous entrez dans ce vestiaire, vous allez ressentir cette culture gagnante, a affirmé le Montréalais. Vous constatez à quel point nous agissons beaucoup plus de manière professionnelle maintenant. On travaille efficacement et ensemble; c’est ce qu’on doit faire. S’il restera huit clubs en lice, c’est que nous réalisons de bonnes choses, non? Cependant, j’espère que nous n’avons pas fini. On affrontera une très bonne formation.»