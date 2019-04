Toujours pas d’examens de fin d’année à l’écran

Plus de trois ans après le lancement d’un projet pilote pour faire passer des examens de fin d’année à l’écran plutôt que sur papier, aucune expérimentation n’est encore confirmée pour juin 2019.

À l’automne 2015, le ministère de l’Éducation avait lancé un appel aux commissions scolaires et aux écoles privées afin de trouver des établissements souhaitant participer à un projet-pilote qui avait pour but d’expérimenter la passation d’épreuves ministérielles en version numérique. Or aucune expérimentation n’a eu lieu depuis.

Québec a toutefois récemment octroyé deux contrats d’une valeur totale de 75 000 $ afin d’obtenir un « soutien méthodologique pour les expérimentations », notamment pour l’épreuve en univers social.

Le ministère de l’Éducation ne sait toutefois pas à partir de quand des élèves pourront passer leurs examens de fin d’année à l’écran pour la première fois ni combien d’écoles ou de jeunes participeront à cette expérimentation.

Pas d’échéancier

Aucun échéancier n’a été établi, puisque ce projet-pilote n’en est qu’à « une étape préliminaire de développement ».

Il n’est pas exclu que les expérimentations se déroulent à partir de juin 2019, mais « ce n’est pas confirmé du tout », précise Bryan St-Louis, porte-parole au ministère de l’Éducation.

L’objectif est de se doter « en 2019, d’une plateforme de services qui permettra des expérimentations et des passations en modalité numérique au cours des prochaines années », ajoute-t-il.

Thierry Karsenti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information et de la communication en éducation à l’Université de Montréal, déplore que ce dossier « important » « ne progresse pas assez ».

Le Québec est en retard à ce chapitre comparé à d’autres provinces canadiennes, ajoute-t-il. En Alberta, tous les élèves devraient passer leurs examens de fin d’année à l’écran pour la première fois en juin.