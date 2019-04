Tout le monde aime: Dan Bigras en duo avec Nicole Martin

Lors de son passage à l'émission Tout le monde aime, animée par Sonia Benezra, Dan Bigras a pu, comme il le souhaitait, chanter en duo avec la regrettée Nicole Martin. On pourra entendre le résultat dimanche soir à TVA, immédiatement après la demi-finale de La Voix.

L'enregistrement de ce moment a eu lieu en mai 2018, soit plusieurs mois avant le décès de la chanteuse, survenu le 19 février dernier.

Photo d'archives

Plusieurs autres femmes de la vie de Dan Bigras seront à ses côtés sur le plateau. En plus de Nanette Workman, Lulu Hughes, Guylaine Tanguay, Andréanne A. Malette et Désirée, on retrouvera Alexandre Désilets ainsi que le rappeur Dramatik.

On apprendra également que l'animatrice a déjà eu le béguin pour l'invité, dont la carrière de près de 30 ans sera revisitée.

En mai, TVA rediffusera les rendez-vous de Sonia Benezra avec Michel Louvain, Roch Voisine et Mario Pelchat à Tout le monde aime, respectivement les 3, 10 et 17 mai, à 19 h.