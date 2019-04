Un printemps 2009 bénéfique pour Marc-André Bourdon

RIMOUSKI | L’ancien défenseur des Flyers de Philadelphie, Marc-André Bourdon, nage en terrain connu dans cette demi-finale opposant ses deux anciens clubs juniors. Selon l’entraîneur adjoint des Huskies, sa participation au tournoi de la coupe Memorial en 2009 avec l’Océanic lui a ouvert les portes du hockey professionnel.

Photo Roby St-Gelais

Bourdon, qui avait été échangé par les Huskies à l’Océanic en 2008-2009, a tissé des amitiés indéfectibles durant ses trois ans dans la LHJMQ. Il a d’ailleurs profité de la journée d’hier pour renouer avec Jordan Caron, l’un de ses coéquipiers de cette édition où les Rimouskois agissaient comme hôtes du rendez-vous national.

Choix de troisième tour des Flyers en 2008 et ancien capitaine des Huskies, Bourdon se souvient encore très bien du moment où son entraîneur André Tourigny lui avait annoncé la transaction.

«Je m’en attendais un peu, mais je me souviens d’être allé voir André Tourigny et de lui avoir demandé de ne pas m’échanger sans savoir si l’échange était arrivé ou pas. Je voulais essayer de gagner avec les Huskies, mais notre équipe était moyenne et j’avais bien compris que c’était le mieux pour l’organisation.

«Moi, ça m’a permis de connaître autre chose et d’aller à la coupe Memorial, ce qui m’a vraiment aidé à signer mon premier contrat professionnel. Je me souviens que le bras droit du directeur général des Flyers, Chris Pryor, était venu à la coupe Memorial. Ça avait bien été et tout de suite après, ils m’avaient signé», racontait dans les couloirs de l’hôtel celui qui a participé à 45 rencontres dans l’uniforme orange, noir et blanc en 2011-2012 avant d’être contraint de mettre un terme à sa carrière en 2014 en raison d’une succession de commotions cérébrales.

Longue relation avec Pouliot

Après avoir effectué ses débuts en Abitibi derrière le banc l’an passé aux côtés de Gilles Bouchard, Bourdon continue d’apprendre les rudiments du métier en compagnie d’un autre vétéran du milieu en Mario Pouliot. Pouliot l’avait dirigé dans les rangs midget AAA au Collège Antoine-Girouard. Près de 15 ans plus tard, a-t-il retrouvé le même individu dans son bureau ?

«Définitivement pas! Il a évolué, comme le hockey. Il s’est adapté et c’est la raison pour laquelle il coache encore. Tout le monde sait que le hockey était peut-être plus dur il y a 10 ou 15 ans. De nos jours, on trouve des moyens de rendre ça difficile pour les gars, mais on est conscient de leur réalité. L’approche est différente», a avoué Bourdon.