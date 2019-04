Nos vedettes «préfs» mettent le paquet pour le deuxième week-end Coachella!

Le festival Coachella est terminé et les vedettes sont sorties une dernière fois ce week-end pour aller passer un beau moment au soleil et écouter Ariana Grande chanter.

Bien que le deuxième week-end attire toujours moins de célébrités que le premier, nous avons tout de même déniché 12 looks qui valent le détour.

Voici donc les plus beaux looks du 2e week-end de Coachella:

1. Camila Mendes

Notre Veronica Lodge favorite a porté un chandail transparent avec une brassière fleurie en dessous et de magnifiques lunettes jaunes.

2. Charles Melton

Son copain Charles Melton a pour sa part opté pour une chemise à imprimé.

Les voici ensemble:

3. La Famille Smith

Will, Jada, Willow et Jaden étaient tous plus stylés les uns que les autres.

4. Kendall Jenner

Kendall a porté un chandail simple avec un motif de lune.

5. Hailey Bieber

Hailey a choisi une robe beige pour le «Church Service» de Kanye West.

6. Ariana Grande & Justin Bieber

Ariana a invité Justin à venir la rejoindre sur scène et on a adoré leurs looks autant que le moment.

7. Kylie Jenner et Travis Scott

Le couple était très sobre lors du service de Kanye.

8. Ellie Goulding et Diplo

La chanteuse a fait une apparition surprise durant le spectacle de Diplo et ils ont été photographiés ensemble juste avant.

9. Alessandra Ambrosio

La mannequin Victoria’s Secret a choisi le look tout en noir pour son 2e week-end.

10. Gigi Hadid

Gigi porte trop bien la tendance tie-dye, on adore!

11. James Charles

Après avoir beaucoup fait jaser de son look au premier week-end en portant des pantalons de style chaps (qui montre les fesses), le Youtubeur a opté pour un look plus discret.

12. Bella Thorne

On pourrait croire que ce sont les lunettes qui font le look de Bella, mais en regardant plus près on remarque un détail important...

Des «grillz» sur ses dents!

À l’année prochaine, Coachella!

