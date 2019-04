TREMBLAY, Maurice



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 8 avril 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Maurice Tremblay, fils de feu dame Juliette Harvey et de feu monsieur Isidore Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil sa compagne de vie Liliane Lemire; ses enfants: Jean-Maurice (Danielle Conrath), Éric (Solange Ferron) et Patrick (Patricia Breton); sa petite-fille Catherine Ferron Tremblay (Pierre Fournier Simard); ses frères et ses sœurs: feu Bertrand (Denise Michaud), feu Viateur, Bibiane (feu Guy Bourbeau), feu Denise, Béatrice (feu Jacques Turcotte), Agathe (Claude Simard), Camilien (France Bouchard) et feu Carole (feu Jean Ducharme). Il laisse également dans le deuil la mère de ses fils Mme Gisèle Lechasseur ainsi que ses belles-sœurs et ses beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.